Massacrato di botte in un pub | Marco Pannone in coma a Londra | ' Abbandonati dalle istituzioni italiane'

Marco, 25enne di Fondiin un pub di Londra. È in fin di vita, la famiglia: 'Avvisati su Facebook' Marco Pannone è in coma Marco Pannone è stato sottoposto a un delicato intervento ...Non si sa come possa essere accaduto e perché.a cazzotti e lasciato per terra sul retro di un pub a Londra. Marco Pannone , 25 anni, originario di Fondi in provincia di Latina, come riporta il quotidiano Leggo, è ricoverato in coma nel ...Massacrato di botte e lasciato agonizzante sul retro del locale, dopo essere stato soccorso, è stato ricoverato e operato d'urgenza: una parte di calotta cranica gli è stata asportata per tentare di ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...