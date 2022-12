Cherubini pressa Carnevali per Locatelli | «Che fine hanno fatto tutti i favori che vi abbiamo fatto?»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 6 dicembre 2022) I pm indagano sulla galassia Juve, ovvero sui club con cui i bianconeriintrattenuto rapporti di collaborazione che spesso si sono spinti oltre i limiti, mettendo in pericolo, scrive la Procura di Torino, “la lealtà della competizione sportiva”. Tra questi, anche il Sassuolo. La Gazzetta dello Sport spiega la questione, che ha a che fare con l’acquisto di. Nell’estate del 2021, il centrocampista aveva appena vinto l’Europeo. Era ambito da diversi club, sul mercato, tra cui Juve e Arsenal. Gli inglesi offrivano di più. A questo punto,prova a giocare tutto sull’amicizia con il Sassuolo, suipregressi fatti al club neroverde. La Gazzetta scrive: “l’offerta dei Gunners, per stessa ammissione del d.s. Federicoin una telefonata con il Chief Financial Officer, ...