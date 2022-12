Brasile | presidente Lula | “Verso la sesta | vogliamo che Pelé festeggi con noi”

Leggi su sportface

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ilè nei quarti di finale del Mondiale di calcio in corso di svolgimento in Qatar, e anche il, Luiz Inacioda Silva, ha voluto celebrare il successo sulla Corea del Sud. “la. Congratulazioni ai nostri giocatori. Tifiamo molto per il successo iridato,checon noi il il sesto titolo di campioni del mondo., salute a te”, ha scritto il leader del Paese su Instagram. SportFace.