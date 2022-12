Amadeus | Sanremo e «l’effetto» Festivalbar

(Di martedì 6 dicembre 2022) L’obiettivo non dichiarato ma davanti agli occhi tutti, è raggiungere lo share bulgaro: oltre il 70% di italiani sintonizzati su Rai 1, come ai bei tempi del monopolio. Una manna L'articolo proviene da il manifesto.

... è stato rimbalzato ancoraè stato il punto più alto della loro carriera, ma da allora è diventata una vera e propria maledizione . Nel giorno in cuiannuncia l'elenco dei ...L a conduttrice del programma Belve su Rai2 sarà co - conduttrice in una delle serate del prossimo Festival di. Lo ha annunciato a sorpresaa Viva Rai2 ospite di Fiorello: "Che serata farò A saperlo", scherza la giornalista Ma chi è Francesca Fagnani Il fidanzato Enrico Mentana ' Felicissima,...La conduttrice del programma Belve condurrà una delle serate del prossimo Festival di Sanremo. Lo ha annunciato a sorpresa Amadeus ...Il Festival di Sanremo 2023 inizia a prendere forma: dopo l'annuncio dei 22 Big in gara, infatti, si aggiunge un nuovo e attesissimo nome.