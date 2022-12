(Di martedì 6 dicembre 2022)al Serio., una delle ultime nate fra le compagnie aeree, amplia il suo raggio d’azione commerciale, a breve porterà a cinque gli apparecchi in dotazione (rispetto ai tre Boeing 737-800, da 189 posti, e al Boeing 737-700) ea diventare la seconda aerolinea di stanza allo scalo bergamasco, fra le venti che attualmente vi operano. Con l’inizio della stagione estiva 2023 (che coinciderà col ritorno all’ora legale),(che ha sede a Roma e tre basi: Forlì, Trapani eal Serio) aumenterà in modo deciso i collegamenti interni (col Sud Italia e la Sardegna), quelli con alcune note località vacanziere d’(in Spagna e Grecia), con zone del Mediterraneo medio-orientale (Israele e Cipro) oltre che con un altro paio di città dell’Est. ...

BergamoNews.it

...Milano Bergamo come hub aeroportuale della compagniarientra nella volontà di assolvere con massima professionalità a questo accordo, sempre nel quadro di una strategia aziendale che......Bergamo come hub aeroportuale della compagniarientra nella volontà di assolvere con massima professionalità a questo accordo , sempre nel quadro di una strategia aziendale cheal ... Aeroitalia punta forte su Orio: 27 rotte estive, si vola in mezza Europa La tratta di Aeroitalia Trapani-Catania pare funzionasse e bene. Ogni settimana sono diverse le persone che si recano da Birgi al capoluogo etneo ...