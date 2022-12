Viva Rai 2 programma Fiorello | quando va in onda? Orario | diretta | giorno | dove si trova

ha detto il conduttore diRai2 in diretta. Ospite speciale per il compleanno di Maria De Filippi: anche l'ex allieva le canta gli auguri Non soltanto gli auguri in diretta su Rai2 e la ...Qualche giorno fa c'è stata la conferenze stampa di presentazione di '2!' , durante la quale Fiorello ne ha approfittato per lanciare qualche bordata alle istituzioni dopo la tragedia di Ischia . Questa mattina alle 7:15 è partita ufficialmente la nuova ...Il Festival di Sanremo 2023 andrà in onda su Rai Uno dal 7 all’11 febbraio 2023 ... ospite della prima puntata di Viva Rai2!, il nuovo morning show di Fiorello. «Per me è una felicità enorme», ha ...La presentatrice di Belve Francesca Fagnani affiancherà per una sera il direttore artistico e presentatore della kermesse musicale: l'annuncio ...