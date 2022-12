Stromboli | è allerta arancione per vulcano | ultime news

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il Dipartimento della Protezione civile, nella serata di ieri, ha disposto il passaggio diper ildal livello giallo ade l’attivazione della fase operativa di preallarme. Tale decisione è stata adottata alla luce delle valutazioni emerse durante la riunione con i Centri di Competenza e il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, riunione convocata in seguito alle attività del, ovvero l’inizio di una fase eruttiva con un trabocco lavico dall’aerea craterica Nord e un flusso piroclastico che ha rapidamente percorso la Sciara del Fuoco raggiungendo il mare, accompagnato da crolli e frane lungo la parete del. Tali fenomeni hanno, inoltre, generato un’onda di maremoto che non ha registrato danni a ...

