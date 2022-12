(Di lunedì 5 dicembre 2022) Le correnti meridionali umide ed instabili attese dalle previsioni meteo hanno colpito il Mezzogiorno, trasformandosi in forti piogge, vento e temporali in particolare sulle zone costiere. 5 dicembre ...

Una domenica di maltempo con nubifragi e frane in Puglia, Sicilia e Calabria, danni e collegamenti ferroviari interrotti. 'Lo specchio di un Paese fragile', come ha commentato il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, che ... Nubifragi, frane e trombe d'aria: il maltempo flagella il Sud