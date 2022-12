La Cina resiste ai vaccini occidentali E in Europa…

Leggi su formiche

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il presidente cinese Xi Jinping non è disposto ad accettare iper risolvere il rebus della (mancata) immunizzazione della popolazione, sebbene lo scontento espresso nelle proteste per gli effetti della politica zero Covid. A confermalo è stato Avril Haines, capo dell’intelligence degli Stati Uniti. In un intervento al Forum annuale di Difesa Nazionale Reagan in California, Haines ha dichiarato che, sebbene il virus abbia causato un forte impatto sociale ed economico in, Xi “non è disposto a prendere un vaccino migliore dall’Occidente, e al suo posto si affida al vaccino cinese, che non è efficace contro Omicron”. “Vedere le proteste e la risposta delle autorità sta fermando la narrativa che a loro piace presentare, che è molto più efficace nel governo – ha aggiunto Haines -. Non è, ancora, qualcosa che vediamo ...