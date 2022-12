Kanye West | l' account Twitter sospeso dopo il post su Hitler Elon Musk | ' È contro la legge'

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Anche nell'erafirmataci sono limiti da non oltrepassare per i contenuti consentiti e, che ora si fa chiamare Ye, ne ha attraversato uno con undi giovedì sera che ...

Anche nell'era Twitter firmata Elon Musk ci sono limiti da non oltrepassare per i contenuti consentiti e, che ora si fa chiamare Ye, ne ha attraversato uno con un post di giovedì sera che ha spinto la rete a sospendere il suo account. L'artista ha twittato un'immagine che combina la stella di ...È una paranoia che ha radici profonde e riecheggia anche nei preoccupanti deliri di Ye (già) di questi giorni, in cui complottismo e odio nei confronti dei media mainstream trovano terreno ...Kim Kardashian e Kanye West trovano l'accordo sul divorzio. A lei 200 mila dollari al mese per il mantenimento dei figli. Il video di Amica.it ...Anche nell'era Twitter firmata Elon Musk ci sono limiti da non oltrepassare per i contenuti consentiti e Kanye West, che ora si fa chiamare Ye, ne ha attraversato uno con un post ...