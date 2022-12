Gb su marmi Partenone | legge vieta di smantellare collezione

Il governo britannico è intervenuto sulle notizie riguardanti una possibile restituzione deidelad Atene affermando che al British Museum è vietata per legge la possibilità di smantellare la sua collezione. La dichiarazione fatta dal portavoce del primo ministro Rishi Sunak ...Nel 2009, Atene ha inaugurato il nuovo museo dell'Acropoli con l'obiettivo di potervi ospitare le sculture che ornavano il fregio del, ma il British Museum ha sempre escluso la loro ...Il governo britannico è intervenuto sulle notizie riguardanti una possibile restituzione dei marmi del Partenone ad Atene affermando che al British Museum è vietata per legge la possibilità di smantel ...SICILIA - "L'avvio di un dialogo fra il British Museum di Londra e il governo di Atene in merito alla restituzione dei marmi del fregio del Partenone, ...