Forza Elly | sei tutti noi | per un Pd al minimo storico

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Roma, 5 dic –Schlein candidata a segretario del Pd. Ora è ufficiale. Lo abbiamo atteso, rumoreggiato e perfino sognato per mesi, ma ora è realtà. Diciamola tutta, abbiamo previsto ben altro: il trono. E speriamo con tutto il cuore di averci azzeccato.Schlein candidata segretario Pd L’ha annunciata ieri,, la sua candidatura a segretario del Pd. Come riporta l’Ansa, la vice di Stefano Bonaccini parte con poesie romantiche, sulla scia di un partito che – probabilmente – si dirigerà verso il “solito” cambio di nome per non cambiare mai contenuti e se possibile peggiorarli ancora: “Parte da noi una storia nuova che possa costruire l’alternativa che merita questo Paese. Il governo Meloni ha già dimostrato il suo volto”. Dello stesso esecutivo dice che ha fatto una manovra “contro i poveri”, giusto per provare a rilanciare la ...

