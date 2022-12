Elly Schlein fino a qui

Ambientalista, femminista ed europeista:sarà il nuovo volto del Pd Dopo rumors e allusioni, ora è ufficiale:, deputata ed ex vicepresidente dell'Emilia - Romagna, ufficializza la sua candidatura per la segreteria ...di David Allegranti ROMA (Public Policy) - Con la discesa in campo largo di, aspirante segretaria del Pd mai stata iscritta al Pd, il congresso per trovare il successore di Enrico Letta si va completando. Stefano Bonaccini , presidente della Regione Emilia - ...Elly Schlein il nuovo volto del Pd Ambientalista da prima che esserlo diventasse di moda. Femminista e attivista per i diritti Lgbtq+. Europeista per storia, prima ancora che per scelta. Questa giova ...Il sindaco di Bergamo, che appoggia la candidatura del presidente dell’Emilia-Romagna a segretario del Pd, aveva dichiarato all’Huffington Post, riferendosi alla seconda candidata: «Elly Schlein mi ...