Disney Plus | aumento vertiginoso e pubblicità | tutti i cambiamenti dall’8 dicembre

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Aumenti esono previsti per gli abbonati didal prossimo 8. Ci sono tantiin attesa: ecco che cosa c’è da sapere a riguardo e i piani di abbonamento. Le piattaforme di streaming stanno alzando poco a poco i prezzi. Segno della crisi economica che sta affrontando tutto il mondo preoccupa anche i giganti della tecnologia. Una difficoltà che sta affrontando tutto il settore, tanto che non solo hanno deciso undegli abbonamenti, ma anche la novità di aprirsi alletra uno spettacolo e l’altro. Andiamo a vedere tutte le novità in arrivo. fonte foto: AdobeStockSe la segmentazione dei contenuti è già un bel po’ preoccupante e complicata da gestire tra le piattaforme di streaming. La novità di ...

Lo show aveva fatto il suo esordio su FX negli Stati Uniti alla fine dello scorso agosto e arriverà in Italia in esclusiva per+, come accaduto per gli altri prodotti targati FX. Debutto atteso ...Da non confondere con lo Speciale Natale di Guardiani della Galassia disponibile su, in questi minuti Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale di LOL Xmas Speciale: Chi ride è fuori , la puntata speciale a tema natalizio dello show con Fedez e Frank Matano . Nel ...Disney ha diffuso in streaming il trailer italiano di The Patient, serie limitata da 10 episodi con protagonista Steve Carell. Lo show aveva fatto il suo esordio su FX negli Stati Uniti alla fine ...Guardate il trailer ufficiale di LOL Xmas Speciale, lo Speciale Natalizio di LOL: Chi ride è fuori preparato da Prime Video.