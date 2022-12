Borsa | Milano piatta | bene Saipem e Tim | giù Amplifon

Avvio di seduta poco mosso per Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che oscilla attorno alla parità (+0,01%). Sul listino milanese si mettono in luce Saipem (+3,5%), in scia al rialzo dl greggio, e Tim ...Bilancio negativo per le principali borse europee , mentre ladiriesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Discesa modesta per Francoforte , che cede un piccolo -...Avvio in negativo per i principali listini del Vecchio Continente, nel giorno in cui si riunisce l’Eurogruppo per valutare le leggi di Bilancio. Sale il prezzo del gas naturale, in lieve rialzo il pet ...(ANSA) - MILANO, 05 DIC - Avvio di seduta poco mosso per Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che oscilla attorno alla parità (+0,01%). Sul listino milanese si mettono in luce Saipem (+3,5%), in scia ...