Roma | carabinieri denunciano 95 ' furbetti' del reddito di cittadinanza

(Di domenica 4 dicembre 2022), 4 dic. (Adnkronos) - Idel Comando provinciale dihanno denunciato a piede libero 95 persone che percepivano ildisenza averne diritto. Si tratta in particolare di 52 cittadini stranieri e 42 italiani gravemente indiziati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il danno erariale stimato è di mezzo milione di euro. In particolare, idel Nucleo Operativo della CompagniaPiazza Dante hanno accertato che 60 persone, appartenenti a 33 nuclei familiari, a vario titolo, hanno prodotto mendaci dichiarazioni e/o omesso di comunicare all'ente erogatore informazioni rilevanti circa la sussistenza o permanenza dei requisiti per la ...

