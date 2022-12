Presepe Sutrio in in piazza San Pietro trasmette a mondo valori comunità Fvg

(Di domenica 4 dicembre 2022) “Ildiha un grande valore simbolico per il Friuli Venezia Giulia sia per la grande attenzione posta alla sostenibilità ambientale nella sua realizzazione sia per la scelta di ricavare la culla nella quale sarà posto Gesù Bambino dalle radici di un albero sradicato dalla furia tempesta Vaia, che si è abbattuta sulla nostra regione con particolare violenza. Quest’ultima sceltaun messaggio fortissimo che incarna idelle nostre, le quali hanno sempre dimostrato grande coraggio e resilienza nell’affrontare le tragedie, alcune particolarmente dure, e le sfide che hanno segnato la storia del Friuli Venezia Giulia e delle sue genti”.Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga al termine della cerimonia di inaugurazione del ...

Ildi, in Carnia, realizzato da un team di artigiani del legno che arrivano da tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, è ildel ...Da, infatti, suggestivo borgo di falegnami del Friuli Venezia Giulia, arriva la ...paese (guidata dal sindaco Manlio Mattia e composta anche dagli undici scultori che hanno realizzato il)...“Il presepe di Sutrio ha un grande valore simbolico per il Friuli Venezia Giulia sia per la grande attenzione posta alla sostenibilità ambientale nella sua realizzazione sia per la scelta di ricavare ...Spettacolare accensione dell'albero di Natale arrivato dall'Abruzzo in Vaticano. C'è stata questo pomeriggio insieme allo svelamento del presepe allestito in ...