Mondiali | Zielinski ' nostra miglior partita | Francia troppo forte'

(Di domenica 4 dicembre 2022) "E' stata laprestazione in questo Mondiale, purabbiamo affrontato i campioni del mondo. Qualche volta li abbiamo messi in difficoltà, ma si vedeva che sonoforti": ai ...

peril bilancio del Mondiale per la Polonia è comunque "positivo. Dopo 36 anni non siamo usciti nella fase a gironi. Penso che dobbiamo essere orgogliosi, poi l'ultima gara che abbiamo ...E' una prestazione scintillante di Kylian Mbappè che toglie daila migliore Polonia del ... Cash contiene all'inizio le incursioni di Mbappè,ha giocate di qualità ma spreca l'unica ...Piotr Zielinski è intervenuto dopo la sconfitta della Polonia contro la Francia negli ottavi dei Mondiali di Qatar 2022.Piotr Zielinski ha parlato a Rai 1 dopo Francia-Polonia. LE PAROLE – «Questa partita è stata fatta bene, è stata la miglior prestazione in questo Mondiale, ma purtroppo abbiamo affrontato i campioni ...