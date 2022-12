Grande Fratello Vip | Ginevra Lamborghini si confessa sul rapporto con la sorella Elettra Pace fatta?

(Di domenica 4 dicembre 2022) Ex concorrente delVip,ha raccontato che, rispetto al periodo in cui era nella casa, ora, ilcon suaè cambiato. Ecco cosa ha detto.

Libero Magazine

Ginevra Lamborghini, c'è stato un riavvicinamento con Elettra Lamborghini Durante ilVip , Ginevra Lamborghini avrebbe raccontato della situazione con la sorella Elettra e le sue ...Per Bice ilsi sta cacciando in una faccenda piùdi lui e Mariella potrebbe essere l'unica in grado di farlo ragionare. Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al ... Grande fratello Vip, tutti gli avvenimenti di questa settimana Deluso e infastidito dall’atteggiamento del VIP, Antonino dice di voler porre fine al suo rapporto con Alberto ...I reality show sono tra i programmi preferiti dal pubblico e... dalle celebrity. Ma c'è anche chi dice no, pur cercato più ...