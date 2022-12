Agenzia ANSA

Era prospettata alle società la possibilità di accedere a contratti di finanziamento per piccole e medie imprese garantiti da Cassa Depositi e Prestiti a condizione di sottoscrivere una polizza così com'è ha portato a storture e anche a causa della mancanza di controlli. Siamo d'accordo nel portarlo al 90%, ma non lo si può fare dalla sera alla mattina, lasciando nel guado le... Truffe a imprese con false Pec di banche, sette perquisizioni - Cronaca Truffe a imprese con false Pec di banche: perquisizioni tra Brescia e Milano A cominciare le indagini gli agenti della Polizia Postale di Crotone a cui una delle vittime aveva sporto denuncia. Le perquisizioni hanno permesso di accertare che la ...