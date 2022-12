Open

Le foto mostrano un grande stabilimento a forma di U vicino dove sul tetto si può vedere raffiguratastella rossa, bianca e blu dell'esercito russo escritta che recita: "Dall'esercito russo ...Mara Calderaro, compagna del faccendiere romano Gabriele De Bono, è stataed arrestata dai ... Successivamente, nel 2018 il tribunale di Roma aveva emessoordinanza di applicazione di misure ... Scovata una grande base militare russa in costruzione a Mariupol, le immagini satellitari sul piano di Mosca - Le foto Nella beta di WhatsApp per iOS è stata scovata una nuova funzione che consente di cercare i messaggi nelle chat scritti per data.È stata scoperta un'app Android sul Play Store che viene usata come “SMS relay” per rubare il numero di telefono e creare account fake.