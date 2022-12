(Di sabato 3 dicembre 2022) La carte diin realtà sarebbero tre. Ne scrive la Gazzetta che stavolta azzecca il titolo spiritoso: CR3 carte. Altro capitolo di questa vicenda per certi meravigliosa. Racconta la Gazza: Il documento esiste ed è saltato fuori, i magistrati dell’Inchiesta Prisma (Ciro Santoriello, Mario Bendoni e l’aggiunto Marco Gianoglio) sono certi di averlo trovato durante la perquisizione del 23 marzo 2022 nello studio dell’avvocato Federico Restano. Si tratta di 3 scritture differenti con cui i pm che indagano sui conti dellantus dal 2019 al 2021 (e per cui è stata depositata la richiesta di rinvio a giudizio per 12 persone più lantus, tra cui Agnelli, Nedved, Arrivabene, l’ex Paratici e Gabasio, con le accuse di diffusione di notizie false e manipolazione del mercato, false comunicazioni sociali di società quotate in borsa, ...

IlNapolista

...che basta eper il proseguo nel Mondiale dalla porta principale. Però, anche in un contesto del genere, una frecciata a CR7 da parte di Daniele Adani non è mancata. Adani contro: la ......investe in una società quotata Economia Perché la crisi della Juventus parte da Cristiano... Mentre questa brutta storianelle aule civili, Elkann estromette dalla Juventus il cugino; ... Ronaldo avanza ancora 20 milioni dalla Juve. I pm: Cherubini reticente sulla carta di CR7 - ilNapolista Per alcune figure secondarie, infatti, potrebbe essere avanzata la proposta di archiviazione ... Oltre la metà di questa cifra – tra i 19 e i 20 milioni – riguarda Cristiano Ronaldo che non li avrebbe ...Dove giocherà Cristiano Ronaldo dopo i Mondiali Qatar 2022 Per la prima volta nella sua carriera il campione del Portogallo è svincolato e in cerca di un club. Ricerca che potrebbe durare poco data l ...