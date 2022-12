Paladino degli agenti violenti Ma Salvini ha fregato anche loro

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 3 dicembre 2022) Quando nel 2019 seidella polizia penitenziaria in servizio al carcere Lorusso e Cutugno di Torino sono stati arrestati, Matteoli difendeva a spada tratta. L’accusa era quella di ripetuti atti di violenza e tortura nei confronti dei detenuti nel periodo tra aprile 2017 e novembre 2018. Un’accusa piuttosto grave: il reato contestato (in base all’articolo 613bis del codice penale) è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Nelle carte dei pubblici ministeri che hanno indagato sui seisi parla di minacce, di detenuti presi a schiaffi e sputi, malmenati, denudati e insultati. Lui aveva già deciso che erano innocenti: “Non è possibile credere più ai carcerati che ai poliziotti”, disse. Si sbagliava. Lo stesso è accaduto per glidel carcere di San Gimignano condannati per tortura e lesioni ...