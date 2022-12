Gazzetta del Sud

Akin, unRanger in pensione con molti anni di esperienza nelle forze dell'ordine, ha detto che Strand è stata rapita dal 31enne Tanner Horner, di Lake Worth, che ha confessato l'omicidio. ...Un disastro ecologico causò un esodo di massa da, Kansas, Oklahoma, con oltre mezzo milione ...non ben descrivibile equilibrio sottile che esiste tra una porzione di fascinazione e una di, ... Orrore in Texas, bimba di sette anni rapita e uccisa da un corriere Trovata morta Athena Strand, una bambina di sette anni che era scomparsa da casa mercoledì nella contea di Wise in Texas . Arrestato l’autista di un ...Aeroporto di Seattle: uomo cacciato per aver fatto il saluto nazista, sconcerto fra i passeggeri in imbarco per Washington e Dallas-Fort Worth, in Texas ...