Nuovo contratto infermieri | addio ai vecchi livelli Ecco come cambia - Economia - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Rivoluzione in corsia, con la firma del nuoco Ccnl della sanità cambiano le categorie degli infermieri. E si sbloccano anche gli arretrati di categoria. Tutte le ...In un allegato alaccordo di lavoro per i dipendenti delle compagnie assicurative spunta un impegno dell'associazione di categoria a sensibilizzare compagnie e agenti all'utilizzo delAnapa Il... Nuovo contratto infermieri, addio ai vecchi livelli. Ecco come cambia Rivoluzione in corsia, con la firma del nuoco Ccnl della sanità cambiano le categorie degli infermieri. E si sbloccano anche gli arretrati di categoria. Tutte le novità.Vi sono poi altri contratti particolari come quello di Anagina (che riguarda gli ex agenti Ina oggi in Generali Italia). L’articolo che riguarda i collaboratori Tornando al nuovo contratto stipulato e ...