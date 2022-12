LIVE Sci di fondo | Sprint Lillehammer 2022 in DIRETTA | Pellegrino punta al podio! C’è Ganz nella gara femminile

(Di sabato 3 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.57: Al viaprima serieDahlqvist (Swe), Diggins (Usa), Stenseth (Nor), Eiduka (Lat), Joensuu (Fin), Rydzek (Ger) 11.54: Federico, invece, èseconda serie, tutt’altro che semplice, con Taugboel (Nor), Myhre (Nor), Young (Gbr), Schaad (Sui), Starega (Pol) 11.51: Caterinaè inseritaseconda serie: al via anche Melling (Nor), Myhre (Nor), Faehndrich (Sui), Kahara (Fin), Janatova (Cze) 11.48: Due gli azzurri qualificati alla seconda fase, Federicotra gli uomini e Caterinatra le donne. 11.45: Buongiorno agli amici di OA Sport e bentornati alladella...

... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino e in programma sabato 3 dicembre nel tardo ... DISCESA OGGI IN TV LA DIRETTA1 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar 2 197497 MIRADOLI Romane ...... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino e in programma sabato 3 dicembre nella ... DISCESA OGGI IN TV LA DIRETTA1 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon 2 104531 CRAWFORD James 1997 ...La diretta testuale della discesa maschile di Beaver Creek, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Cancellata la discesa di ieri, gli atleti tornano in pista per la prima gara sulle ...La diretta testuale della discesa femminile di Lake Louise, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino.