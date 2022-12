Il Botticelli prestato dalla Carrara al PwC | “Operazione discutibile” L’Accademia | “Polemica pretestuosa”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 3 dicembre 2022) Bergamo. Il Comitato Bergamo Bene Comune ha criticato l’iniziativa che ha portato il “Ritratto di Giuliano de’ Medici”, Ildalalla Torre PwC a Milano. In una lettera pubblica del Comitato Bergamo Bene Comune si legge: “Vi piacerebbe avere in casa, per un po’, un capolavoro del? Magari un autentico? Bè, in fondo non è poi così impossibile: basta che abbiate soldi a sufficienza e che diventiate membri della Fondazione e il gioco è fatto. Del resto è proprio quello che sta succedendo nella realtà. PwC Italia, studio di servizi di consulenza e revisione con uffici in numerose città della penisola, è recentemente entrato nella governance della Fondazionein vista di ...