Giorgia Meloni | “Serve un ‘Piano Mattei’ per l’Africa | l’Italia sarà la Nazione guida”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 3 dicembre 2022) Roma – “è fortemente impegnata con questo governo a rafforzare il suo ruolo nel Mediterraneo”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio,, chiudendo l’ottava edizione dei ‘Dialoghi mediterranei’. “Solamente creando uno spazio di stabilità, di prosperità condivisa potremo attraversare in modo efficace le sfide epocali che abbiamo di fronte: dalla sicurezza alimentare alla salute, passando per i cambiamenti climatici.si è fatta sempre promotrice di un approccio inclusivo, costruttivo di fronte a queste sfide”. “-ha rivendicato il premier- è stato un precursore di questa strategia, come dimostra questa conferenza. La nostra prosperità non è possibile se non c’è anche quella dei nostri vicini. Per questo all’atto dell’insediamento del nuovo Governo ho parlato ...