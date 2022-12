(Di sabato 3 dicembre 2022) Laha il suo: “Il cibo e i Santi” di Romana Cordova (Berica Editrice). Unpiccolo ma quaranta ricette direi che sono sufficienti per dare “maggior significato alle azioni legate al cucinare e al consumare il cibo, rivestendolo di un carattere sacrale”. Alcune le frequentavo già: le Scarpette di Sant’Ilario (13 gennaio), le Zeppole di San Giuseppe (19 marzo), l’Oca di San Martino (11 novembre)... Di molte altre non conoscevo il nesso calendariale: non sapevo che il Gattò di patate è stato inventato dalle clarisse e che dunque va mangiato per Santa Chiara, l’11 agosto, che i Mostaccioli piacevano a San Francesco e che dunque vanno mangiati il 4 ottobre... E non avevo capito che le Lumache di San Giovanni (24 giugno) discendono simbolicamente dalle Locuste che il Battista sgranocchiava ...

Il Foglio

Ci siamo battuti per anni con i panettieri e il mondo dellaper questo riconoscimento. La baguette èpatrimonio immateriale dell'Unesco!" . Per il presidente della ...Non si innamora solo dell'abito ma dell'idea stessa di poter esserevista, guardata, ... Il suo approccio allariserva però sorprese scioccanti agli ospiti. Proiezioni anche in ... Finalmente la gastronomia devozionale ha il suo libro “Il cibo e i Santi” di Romana Cordova. Un libro piccolo ma quaranta ricette direi che sono sufficienti per dare “maggior significato alle azioni legate al cucinare e al consumare il cibo, rivestendolo ...MARIGLIANO - Gran galà alla media Elia Aliperti in occasione dei saluti agli studenti e ai professori arrivati con Erasmus. La maratona della cultura è iniziata in mattinata con l' inno nazionale suon ...