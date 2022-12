Bake Off Italia 2022 | vincitore e classifica finale | la sfida tra Davide Merigo e Chiara Chiasso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 3 dicembre 2022)Off. Dopo diverse puntate, ecco che nella serata di ieri, 2 dicembre, è arrivato il momento tanto atteso delladiOff– Dolci in Forno. Un percorso lungo, faticoso ed arduo per i concorrenti in gioco, ominciato a inizio a settembre. La padrona di casa, Benedetta Parodi, ha così radunato gli ultimi 4 aspiranti vincitori nell’episodio 14 e ha dato il via libera alla finalissima per decretare ilassoluto di quest’ultima entusiasmante puntata. Nella puntata di ieri, dunque, dopo esattamente tre mesi di sfide e programmazione, è stato finalmente eletto il miglior chef tra i 16 in gara presso la Villa Borromeo d’Adda di Arcore. Unaintensa, ricca di tensione, ...