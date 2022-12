X Factor 2022 | Fedez furioso con i giudici | “Non prendetemi per il c***” Poi le lacrime

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Xcon iAncora scintille tra idi X. Durante la semifinale andata in onda ieri, giovedì 1 dicembre, in occasione del ballottaggio tra gli Omini e I Tropea, Dargen D’Amico e Rkomi hanno scelto di non andare al tilt e mandare a casa la band di. Decisione che ha fatto infuriare lo storico giudice del programma. “Più volte è stato chiesto il tilt a questo tavolo – ha detto– a un passo dalla finale deve decidere, a mio parere, il pubblico. Sono sempre stato accondiscendente alle richieste dei, nonper il c*lo. Il pubblico non ha deciso un c**zo. Io che vengo definito un fine stratega a questo tavolo mi ...

L'addio degli Omini tra le lacrime dei finalisti approfondimento X, la semifinale: eliminati gli Omini. Ecco i finalisti Gli Omini tengono banco attraverso due manche, nella prima in cui ...... poi alle Iene , poi, soprattutto, alla conduzione storica e sempre rimpianta di X, a Radio ... Il grande nodo irrisolto di Alessandro Cattelan, che nell'autunno delsi è affacciato alla ...Ieri c'è stata la semifinale di X Factor 2022 e ci sono state scintille. La serata dei duetti è stata illuminata da grandi bagliori di musica italiana. Dai Lùnapop ai Bluvertigo e non mancano le ...Per l'ultima puntata in campo un concorrente per ogni giudice. In lizza per la vittoria finale, oltre alla band milanese di Ambra, anche Beatrice Quinta (Dargen D'Amico), i Santi Francesi (Rkomi) e Li ...