Uomini e Donne | Riccardo letteralmente disperato | gli manca l’ex

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 2 dicembre 2022)a quanto pare non riesce proprio a dimentica la sua ex fiamma e dunque adesso nonostante le dichiarazioni delle scorse puntateGuarnieri ha compiuto un passo indietro che fa riflettere. Scopriamo che cosa è successo al programma tv condotto da Maria De Filippi che mette al centro i sentimenti.-Guarnieri-ilovetrading.it-(Fonte: Google)Incredibile retro front del cavaliere diche era uscito a cena con Gloria: sente lanza della sua ex., profonda delusione per Gloriastorica diGuarnieri ha da poco abbandonato il programma di Canale 5 per provare a continuare fuori dagli studi televisivi la sua conoscenza con il cavaliere ...