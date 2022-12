Ultime Notizie – Obbligo vaccino | Speranza | “Scelta forte ma giusta | stop strumentalizzazioni”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 2 dicembre 2022) “Io ho sempre operato nell’esclusivo interesse del Paese”. La decisione della Consulta di respingere i ricorsi contro l’dianti-Covid “mi conforta, ma non avevo dubbi”. Come è stata maturata quella, l’ex ministro della Salute Robertolo ricorda in un’intervista a ‘La Repubblica’: “In questi anni – ripercorre partendo dai momenti più duri della pandemia – abbiamo fatto scelte anche difficili, ma sempre seguendo due principi fondamentali: il primato del diritto alla Salute, anche sugli altri interessi in campo, e la centralità dell’evidenza scientifica. Con questi due fari è evidente che la nostra strategia sia stata quella di puntare con forza sui vaccini”. “I nove mesi senza vaccini, del resto, sono stati durissimi in termini di ricaduta sulle persone e anche sulle attività sociali ed ...