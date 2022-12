Corriere dello Sport

La partita di Cristianocontro la Corea del Sud è durata solo 65 minuti. Il ct portoghese Santos infatti, con la qualificazione in tasca, ha deciso di risparmiare al suo fuoriclasse qualche minuto, probabilmente in ......investe in una società quotata Economia Perché la crisi della Juventus parte da Cristiano... dopo che Margherita Agnelli ha ripreso, nei confronti del figlio John Elkann lasull eredità, ... Ronaldo, la lite in campo e la sostituzione: "Gli ho detto di stare zitto" Il fuoriclasse portoghese ha spiegato ai microfoni dei giornalisti cosa è accaduto nel momento in cui è stato sostituito durante la sfida contro la Corea del Sud. La partita di Cristiano Ronaldo contr ...Il fuoriclasse portoghese spiega cosa è accaduto nel momento in cui ha abbandonato il campo contro la Corea del Sud ...