Roma | molestie sessuali nell’ascensore della metro C a Centocelle | immigrato in manette

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Si fa luce sullein ascensore. I carabinieri hanno fermato un cittadino egiziano di 22 anni, senza fissa dimora e incensurato. L’accusa è di violenza sessuale nei confronti di una minorenne. Le indaginni hanno preso il via nei primi giorni di novembre quando una 16enne – accompagnata da suo padre – si è presentata dai carabinieri per fare una denuncia. Ha dichiarato di avere subìtomentre si trovavafermatalinea Cpolitana.in ascensore: il raccontovittima La ragazza ha raccontato tutto ciò che è accaduto, dando una dettagliata ...

... e che quest'anno si tengono dal primo al 3 dicembre a. Interrogato sul ruolo dell'Unione ... e che sono vittime die stupri. Altra richiesta è che in Yemen non vi sia una sola scuola di ...La ragazza ha raccontato di avere subìto dellementre si trovava nell'ascensore della fermata metro 'Centocelle' della linea C della Metropolitana di, fornendo anche una dettagliata ...Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno fermato un cittadino egiziano di 22 anni gravemente indiziato del reato di violenza sessuale nei confronti di una minore ...Ha abusato di una ragazzina di 16 anni nell'ascensore della metro di Roma. Per questo i carabinieri della Stazione Tor Bella Monaca, coordinati dai pm della Capitale, hanno sottoposto a fermo ...