Roma | le pagelle di Mourinho | promossi e bocciati

(Di venerdì 2 dicembre 2022)- Dieci giorni di vacanza per recuperare le energie prima di prepararsi a sei mesi di tour de force tra campionato e coppe. I giocatori in giro per il mondo si stanno concedendo un po' di riposo ...

- Dieci giorni di vacanza per recuperare le energie prima di prepararsi a sei mesi di tour de ... Il "professor" Mourinho ha stilato già ledel primo quadrimestre di questa stagione, dando ...Al 93esimo lafa tre a zero con Haug che da pochi metri spinge in rete il pallone dopo un pallonetto di Paloma Lazaro. Tabellino eArezzo (4 - 5 - 1): Nardi 5,5, Costantino 4,5, D'... Roma, le pagelle di Mourinho: promossi, bocciati e rimandati Dopo i primi mesi ecco i giudizi sulla rosa dello Special One: promosso a pieni voti Dybala, bocciato Karsdorp ...È tempo di valutazioni dopo il primo quadrimestre. Il tecnico ha mandato segnali ai suoi giocatori per dare una scossa a quelli che hanno deluso ...