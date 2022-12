Qual è l’albero celtico del mese di nascita del tuo bambino e il suo significato

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ci sono tanti modi per conoscere il carattere di una persona, molti si possono basare sul segno zodiacale, ma altri dettagli possono arrivare daldi, a cui sarebbe associato un albero. I celti, infatti, erano convinti che gli alberi fossero una fonte di saggezza e rappresentassero l’universo nella loro composizione: le radici un simbolo del passato, il tronco sempre presente un simbolo del presente e i rami che si protendono verso il cielo un simbolo di ciò che deve venire. Questa credenza li ha portati a sviluppare uno zodiaco del, sulla base deldi. Ogni albero corrisponde ai mesi lunari, per questo ce ne sono 13 e non 12. Da questo è possibile saperecosa di più sulla personalità di ognuno, compresi i bambini che stanno ...