Oroscopo Paolo Fox Sabato 3 Dicembre 2022 | Gemelli stanco

(Di venerdì 2 dicembre 2022) L’diFox per oggi,Ariete Situazione importante, valida, tanto che nel giro di poche ore riuscirete a superare quello stato di stanchezza fisica che vi accompagna dall’inizio di questa settimana. Questa giornata promette bene: è arrivato il tempo di prendere tempo per voi stessi e lasciare da parte le preoccupazioni. Toro Fine settimana in cui possono uscire più soldi del previsto: se intendete andare fuori, o cenare in qualche locale, informatevi bene prima sui costi da affrontare. Nel lavoro e nelle questioni di carattere pratico è arrivato il momento di approfondire una situazione scottante. In amore va meglio dopo un periodo difficile.Periodo stancante, soprattutto per chi ha notato nella seconda parte di Novembre un problema di lavoro, ...