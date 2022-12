Onu | salari in calo a livello globale | l’Italia è la peggiore nel G20 Dal 2008 retribuzioni -12%

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Per la prima volta dai tempi della crisi finanziaria, il 2022 ha visto undei, a causa dell’accelerazione del costo della vita. Lo ha dichiarato l’agenzia delle Nazioni Unite per il lavoro, che ha lanciato un allarme sull’aumento delle diseguaglianze e possibili disordini sociali in tutto il mondo. Nel suo ultimo rapporto suimondiale, l’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) ha rilevato undello 0,9 percento nella prima metà del 2022 per ireali (calcolati al netto dell’inflazione). Si tratta della prima volta dalche viene riportata una crescita negativa deireali, dovuta soprattutto all’aumento vertiginoso dell’inflazione, trainati dalla ...

TPI

