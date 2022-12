NFL 2022 2023 | week 13 | Patriots con poco attacco | i Bills hanno vita facile a Foxborough

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Nella fredda serata dii Buffalosuperano 10-24 i New Englandnella gara che apre13 della stagionedi NFL. In attesa dei Miami Dolphins, che domenica giocheranno contro i 49ers in California, isi prendono per ora la vetta solitaria della AFC East con un record di nove vittorie e tre sconfitte. Iscendono al 50%, con sei successi e altrettante battute d’arresto. Improbabile la formazione di Belichick possa ritornare in corsa per il titolo di division, ma resta in piena bagarre per un posto ai playoffs tramite wild card. PROGRAMMA13 IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE LE DATE DELLA STAGIONE NFL La partita parte quasi subito in quinta. Se escludiamo un primo drive in ...