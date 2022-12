Guardian | l’Uruguay lascia il Mondiale nello stesso modo sgraziato in cui l’ha giocato

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 2 dicembre 2022)hato ilin cui: senza grazia. Lo scrive Jonathan Liew sul. E sottolinea le lacrime di Luis Suarez al termine della partita. “Alla fine sono arrivate le lacrime. Negli ultimi minuti era riuscito a trattenerle, ma il fischio finale è arrivato come un ergastolo e all’improvviso non ha più potuto trattenersi. Ha seppellito la faccia accartocciata nella maglia. I tifosi del Ghana hanno dato un’occhiata sul grande schermo e hanno lanciato il loro più grande applauso della notte. Per alcuni secondi il mondo ha guardato Luis Suárez piangere. E il mondo non era – diciamo – eccessivamente a disagio con questo stato di cose”. I calciatori delse la sono ...