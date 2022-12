Grande Fratello Vip 7 | la confessione choc di Oriana Marzoli | Ho un ritardo

... Cecilia Rodriguez , non le ha mandate a dire ad Antonino Spinalbase, che da diversi mesi si sta facendo conoscere in qualità di concorrente alVip. Il parrucchiere sembra essere ...Ida Platano: gli ex della dama di Uomini e Donne Ida Platano ha un unicoamore, ossia suo ... "Siamo cresciuti insieme, oggi abbiamo un rapporto come une una sorella" , ha confessato ...Era la rivoluzione permanente". Il fratello ricorda soprattutto la grande generosità di Gianni Versace e racconta un episodio speciale che riguarda per Maurice Bejart, danzatore e coreografo amico di ...Nikita Pelizon si è sfogata ed è scoppiata in lacrime al Grande Fratello Vip dopo il confronto con Luca Onestini. Ecco cosa ha detto ...