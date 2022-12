Governo verso la richiesta di revisione in Ue | ma centreremo gli obiettivi

Affaritaliani.it

...la figlia Nora (diventata una stimata paleobotanica) saranno infine riuniti per aiutare il... Si spera che il preannunciato seqeul si muovauna direzione di maggiore specificità, ......scappatoie architettate spudoratamente da questa amichevole classe im - politica premurosa...si è autodefinita in un momento esilarante della richiesta di fiducia a lle Camere per questo, ... Pnrr, governo verso richiesta revisione. Centreremo obiettivi di fine anno Ma i casi che ho citato, l’estate del Papeete e la nascita del governo Draghi, dimostrano che in casi eccezionali la via parlamentare è opportuna, oltre che certamente legittima. Non è questione di ...Napoli, 2 dic. (Labitalia) – “Auspico che il Governo possa concentrare la propria attenzione sul Mezzogiorno, inserendo nella Legge di Bilancio tutti quei provvedimenti agevolativi che negli anni scor ...