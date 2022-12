Gas | il ministro Fratin | ' Sarà un inverno di discreta tranquillità'

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Gilberto Pichettoper l'Ambiente e la sicurezza energetica, ha parlato della situazione dell'Italia per quel che riguarda le scorte di gas in vista dell'. 'Confidiamo nell'...

Gilberto Pichetto Fratin,per l'Ambiente e la sicurezza energetica, ha parlato della situazione dell'Italia per quel che riguarda le scorte diin vista dell'inverno. 'Confidiamo nell'impegno di Eni e Snam nella ......della finanza pubblica' Pubblichiamo di seguito il testo integrale dell'audizione che il... La componente relativa alle bollette die luce dell'indice dei prezzi al consumo risponde con ..."L'Italia si è mossa in modo rapido per sostituire il gas russo, che era il 40% del fabbisogno nazionale, che è di circa 75/76 miliardi di metri cubi e 30 di questi provenivano dalla Russia. Oggi siam ...Secondo il capo della Farnesina, Susanna Schlein è” salva per miracolo perchè per fortuna non è esplosa la molotov piazzata sotto la macchina vicina all’impianto del gas che è sotto ... al terrorismo ...