Fiorentina | Castrovilli | «Infortunio? Mi mancano tanto i tifosi e non vedo l’ora di rivederli sugli spalti»

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Gaetano, centrocampista della, ha parlato al canale ufficiale Tik Tok del club viola del suoGaetano, centrocampista della, ha parlato al canale ufficiale Tik Tok del club viola. PAROLE – «Abbiamo in programma con lo staff medico un altro periodo più cauto della durata di 15 giorni poi faremo uno step successivo. Durante l’non ho voluto mollare mai: ho guardato il traguardo finale come se fosse vicino. L’aspetto mentale è stato importantissimo. Mie nondi. Tutte le manifestazioni d’affetto che ho ricevuto sono state ...

Commenta per primo Questo pomeriggio il centro campista dellaGaetanoha parlato ai canali ufficiali del club gigliato: adesso il classe '97, che è ai box ormai dallo scorso Aprile, è vicino al rientro in campo. Queste le sue parole: 'Sto ...... direttore sportivo della, ha parlato ai canali ufficiali del club. MERCATO - "La nostra è completa, dovremo far spazio solo per. La sconfitta di Milano ce l'abbiamo ancora ...'Ho una gran voglia di tornare in campo', spiega il centrocampista viola FIRENZE (ITALPRESS) - 'Mi sono venuti i brividi, è come se fossi ...Fiorentina, Gaetano Castrovilli lo sfortunato talento viola, vittima di un pesantissimo infortunio al ginocchio lo scorso aprile, prepara il rientro. Da qualche tempo Castrovilli è tornato ad allenars ...