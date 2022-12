Continuate così | insultatemi | esplode l' ira di Piero Armenti | finisce malissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022), il famosissimo travel-blogger de "Il Mio Viaggio a New York", ha avuto uno scontro piuttosto acceso con i suoi fan che lo seguono sui social. A quanto pare uno dei suoi ultimi post ha suscitato non poche polemiche. Dopo un viaggio in Islanda, poco prima del rientro a New York,ha pubblicato un video accompagnato da una disascalia piuttosto curiosa: "Prima di partire per New York, alle 23, abbiamo avuto una grande voglia di sushi, lo abbiamo pagato con i soldi che facebook ci dà per ogni insulto ricevuto.mi pago la prossima vacanza". La risposta di qualche utente non si è fatta attendere: "Quando però scrivete questi post, e tu non sei l'unico, perdete punti e fate una pessima figura. Evidentemente la gente in un periodo come questo dove la maggior parte deve ...