Bianca Atzei svela il nome del figlio Il commento di Leonardo Pieraccioni

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Con un altro bellissimo scatto in bianco e nerohato ildele Stefano Corti hanno scelto una dolcissima foto di coppia col pancione per dire a tutti come si chiamerà il loro bambino. La cantante aveva dato solo le iniziali del suo piccolino chiedendo a tutti di indovinare ma nessuno aveva capito i nomi legati a quelle due letterine: N.A. Tutti pensavano che Corti e laavrebberoto ildel bebè solo dopo il parto, un po’ come fanno tutti. Anche in questo hanno voluto sorprendere e a poche settimane dall’atteso momento ecco come si chiamerà il piccolino. Come si chiama ildie Stefano ...