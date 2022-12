“Aspetto la cicogna” UeD | Ida Platano e Alessandro Vicinanza | annuncio bomba dalla coppia

(Di venerdì 2 dicembre 2022) UeD,e Idapensano in grande. L’arriva dal cavaliere. Da due settimane laha abbandonata, tra le polemiche, lo studio di Maria De Filippi. Polemiche smorzata da: “Io già prima della scelta mi sentivo il fidanzato di Ida, a lei lo avevo confessato, per questo i giorni trascorsi insieme post scelta sono stati per me una continuazione di qualcosa che c’era già. Usciti dallo studio abbiamo scelto di rimanere a Roma e di trascorrere subito una giornata insieme: è stato bellissimo”. E ancora raccontava: “In questa seconda fase della nostra conoscenza, a fare la differenza sono state le reciprocità, la voglia di stare insieme e la confidenza. Credo che Ida i suoi fantasmi li abbia sconfitti mesi da. Probabilmente ci siamo ...

Blasting News Italia

I pianeti che incidono sulla vita sentimentale sono inintrigante. Anche per voi che siete ... Per un altro anno lasorvolerà il vostro segno, questo è il momento giusto per fare un ...... "Due pagnotte al posto dei piedi" La futura mamma sta condividendo con i follower ogni... con un esilarante video condiviso su Instagram , ha confermato tutto: c'è unain volo. Aurora ... Uomini e donne, Alessandro rivela che vorrebbe un figlio da Ida: 'Aspetto la cicogna' Invece, se proprio dovesse esaudire un suo sogno, il cavaliere non avrebbe dubbi: vorrebbe ricevere un regalo dalla cicogna. "Vorrei che un regalo me lo portasse la cicogna e che avesse un gran fiocco ...Primo figlio per l’ex tronista di Uomini e Donne quasi 22enne, l’ex corteggiatore 33enne invece fa il bis Sul social i due svelano la gravidanza con un Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, insieme d ...