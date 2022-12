Accoltellato per aver difeso la fidanzata | arrestati due 17enni a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDue diciassettenni sono statidai carabinieri di Bagnoli perché ritenuti responsabili die rapinato un diciottenne che lo scorso 2 ottobre avevaladiciannovenne da una aggressione in un locale della zona di Coroglio. I duesono gravemente indiziati di tentato omicidio e rapina aggravata in concorso. Le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura minorile partenopea, sono scattate quando la vittima, con la, si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. I sanitari gli hanno riscontrato e medicato diverse ferite da punta e taglio al torace inferte poco prima, è stato accertato, in un noto locale della movida di Coroglio. Lì, il ...