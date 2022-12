Traffico Roma del 01-12-2022 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno e Bentrovati code per incidentesulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Prenestina e Ardeatina rallentamenti perin esterna tra Prenestina e Nomentana altro incidente sul dente Urbano della A24 in prossimità dell’ingresso in tangenziale abbiamo quindi lunghe Code in direzione centro a partire da Settecamini una lunga coda incontro anche sulla via Appia dal bivio per la via dei Laghi fino a Capannelle direzione centro è sempre in entrata in città file sulla Cassia 3 La storta e il bivio per via della Giustiniana e sulla Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti sulla tangenziale auto in fila lungo via del Foro Italico tra via delle Valli a via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico Vi ricordo infine che sono iniziati questa mattina i lavori di potatura in via Merulana ...